شؤون فلسطينية

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا مقداره 2.43% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون الثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 99.07 خلال شهر شباط 2021 مقارنة بـ101.54 خلال شهر كانون الثاني 2021 (سنة الأساس 2019=100).

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 12.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة، كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 9.31% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 2.24% خلال شهر شباط 2021 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر شباط 2021 مقارنة بشهر كانون الثاني 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المنتجات الغذائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث.

إلى ذلك سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 0.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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