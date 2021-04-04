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الأردن: بيان توضيحي مرتقب خلال ساعات بما جرى يوم السبت

الأردن: بيان توضيحي مرتقب خلال ساعات بما جرى يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر حكومي أردني اليوم، الأحد، إن الجهات المعنية ستصدر بيانا توضيحيا بما جرى أمس السبت خلال ساعات.

ولم يحدد المصدر الجهة التي سيصدر عنها البيان مكتفيا بالقول إن "الجهة المعنية بالأمر ستصدر البيان"، وفق ما نقلت عنه قناة (المملكة).

وكان مصدر أمنيّ قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس السبت، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي السبت، عدم صحة ما نشر من إدعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي: إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

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