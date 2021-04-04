دولي

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وملموس بالوفيات

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وملموس بالوفيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين واكثر من 859 ألف وفاة.

وتخطت حصيلة الإصابات الاجمالية عتبة الـ131 مليونا بما يقارب من 368 ألف إصابة، تعافى منهم 105 ملايين وأكثر من 740 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت تراجعا طفيفا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا ملموسا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 545 ألفا و518 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,674 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,931 وفاة)، واميركا (807 وفيات)، وبولندا (571 وفاة)، والهند (514 وفاة)، واوكرانيا (396 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (92,998 إصابة)، واميركا (66,154 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (44,756 إصابة)، والبرازيل (41,218 إصابة)، وبولندا (28,073 إصابة)، وأصبحت الهند تتقدم على دول العالم في تسجيل اعلى حصيلة اصابات كل 24 ساعة منذ عدة أيام.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (568,513 وفاة)، والبرازيل (330,297 وفاة)، والمكسيك (204,011 وفاة)، والهند (164,655 وفاة)، وبريطانيا (126,826 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,383,126 إصابة)، والبرازيل (12,953,597 إصابة)، والهند (12,485,509 إصابات)، وفرنسا (4,741,759 إصابة)، وروسيا (4,572,077 إصابة).

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