"المرور" بغزة: وفاة طفلة وإصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت دائرة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادثا سير، نتج عنهما وفاة الطفلة غزل نادر صمامة "عامين" بعد صدمها جيب من نوع نيسان في منطقة المصلبة بحي الزيتون، إلى جانب إصابة واحدة فقط، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.