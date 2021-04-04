شؤون فلسطينية

طالع: قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن في أسواق القطاع

طالع: قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن في أسواق القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم الأحد، قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق القطاع.  

وفيما يلي قائمة الأسعار:

أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 2 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل 

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل 

ورق عنب  = 7 شيكل للوقية 

قلقاس = 6 شيكل 

فول أخضر 1ك = 2 شيكل 

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

فراولة 1ك = 3 شيكل 

موز: 1 ك = 3.5  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل 

شمام 1ك = 4 شيكل 

كستناء 1ك = 12 شيكل 

عنب أسود 1ك = 12 شيكل  

رمان 1ك = 4 شيكل 

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10 شيكل الكرتونة 

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل 

لحمة بتلو: 36 شيكل

أخبار ذات صلة

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفلة وإصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفلة وإصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

شادي عثمان: حتى اللحظة لا يوجد رد إسرائيلي بشأن السماح بدخول المراقبين الأوروبيين

شادي عثمان: حتى اللحظة لا يوجد رد إسرائيلي بشأن السماح بدخول المراقبين الأوروبيين

لجنة الانتخابات: وجهنا ثلاثة كتب تنبيهات لقوائم مارست الدعاية الانتخابية

لجنة الانتخابات: وجهنا ثلاثة كتب تنبيهات لقوائم مارست الدعاية الانتخابية

&#34;التربية&#34; تكشف آلية عودة الطلبة للمدارس في المحافظات الشمالية

"التربية" تكشف آلية عودة الطلبة للمدارس في المحافظات الشمالية

العملات: استقرار الدولار أمام الشيكل

العملات: استقرار الدولار أمام الشيكل

الطقس في فلسطين: ارتفاع في درجة الحرارة حتى يوم الثلاثاء

الطقس في فلسطين: ارتفاع في درجة الحرارة حتى يوم الثلاثاء

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفلة وإصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: وفاة طفلة وإصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي واعتقاله في قطنة

إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي واعتقاله في قطنة

الرئيس عباس: ندعم القرارات التي اتخذها الملك &#34;عبدالله&#34; لحفظ أمن الأردن

الرئيس عباس: ندعم القرارات التي اتخذها الملك "عبدالله" لحفظ أمن الأردن

الشرطة بغزة: اتخاذ إجراءات قانونية ضد عائلة خالفت المنع وسيرت &#34;زفة عريس&#34; بتل الهوا

الشرطة بغزة: اتخاذ إجراءات قانونية ضد عائلة خالفت المنع وسيرت "زفة عريس" بتل الهوا

الرجوب: لن نشتبك مع أي قائمة انتخابية.. والحركات الإسلامية هي إسلام فلسطيني ببعد وطني

الرجوب: لن نشتبك مع أي قائمة انتخابية.. والحركات الإسلامية هي إسلام فلسطيني ببعد وطني

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال اللبن الشرقية جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال اللبن الشرقية جنوب نابلس

منوعات

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

شاهد كيف ردت ياسمين صبري على حسادها

كم عمر حكيم الحقيقي.. وما الأغنية التي ندم عليها ؟

كم عمر حكيم الحقيقي.. وما الأغنية التي ندم عليها ؟

بعد قرار الولادة بالماء.. عبير سندر تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن طفلها

بعد قرار الولادة بالماء.. عبير سندر تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن طفلها

أحمد السعدني عن مسلسله مع زينة &#34;اللّي بيحصل ده مهزلة&#34;.. ما القصة ؟

أحمد السعدني عن مسلسله مع زينة "اللّي بيحصل ده مهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: ما أغرب موقف تعرّضت له كندة علوش في حياتها ؟

شاهد: ما أغرب موقف تعرّضت له كندة علوش في حياتها ؟

شاهد: ظهور صادم لرضوى الشربيني بعد وفاة والدتها

شاهد: ظهور صادم لرضوى الشربيني بعد وفاة والدتها

شاهد: أصالة نصري &#34;هضربه بالبوكس&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: أصالة نصري "هضربه بالبوكس".. من تقصد ؟

شاهد: بسبب طريقة إعلان حملها.. فنانة خليجية تعرّض نهى نبيل للسخرية

شاهد: بسبب طريقة إعلان حملها.. فنانة خليجية تعرّض نهى نبيل للسخرية

شاهد: طرافة أحمد حلمي بمنافسة عمرو دياب

شاهد: طرافة أحمد حلمي بمنافسة عمرو دياب

شاهد: بعد الاحتفال بذكرى زواجهم.. زوج الدكتورة خلود يتعرض للسخرية الجارحة

شاهد: بعد الاحتفال بذكرى زواجهم.. زوج الدكتورة خلود يتعرض للسخرية الجارحة

عربي

مصر: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

مصر: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

رئيس الأركان الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف الأردن

رئيس الأركان الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف الأردن

وكالة الأنباء الأردنية: الأمير حمزة ليس موقوفًا كما ادّعت بعض وسائل الإعلام

وكالة الأنباء الأردنية: الأمير حمزة ليس موقوفًا كما ادّعت بعض وسائل الإعلام

تنقله 400 قناة حول العالم.. بدء نقل المومياوات الملكية في مصر

تنقله 400 قناة حول العالم.. بدء نقل المومياوات الملكية في مصر