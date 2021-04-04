إسرائيل: استمرار المباحثات لمنع إجراء انتخابات خامسة





وأفادت (القناة الثانية) أن نتنياهو عرض على بينت خلال لقائهما قبل يومين، التناوب على رئاسة الوزراء والاندماج في (ليكود).



وقالت المسؤولة في (يامينا) اييليت شاكيد الليلة الماضية، إن حزبها يعمل على منع الانتخابات الخامسة، كما قال نتنياهو إنه يؤمن بانه يمكن تشكيل حكومة يمين مستقرة.



وفي السياق، جدد رئيس (الصهيونية المتدينة)، بتسالئيل سموتريتش، رفضه القاطع للاعتماد على (القائمة العربية الموحدة) في تأليف الحكومة.





وقال: إنه "يتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه للمواطنين العرب قيادة تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، وفق زعمه.



من جهته، أصدرت القائمة العربية الموحدة، بياناً قالت فيه: إنها لم تقرر بعض بشأن مرشحها لتشكيل الحكومة.



رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس (يمينا)، نفتالي بينت، ورئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد الليلة الماضية لمدة ساعتين ونصف الساعة، في إطار المساعي لتأليف حكومة، وفي ختام الاجتماع قررا الالتقاء مرة أخرى ربما اليوم.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه يبدو أن بينت لن يستجيب لمطلب لابيد التعهد بعدم الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.