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شؤون فلسطينية

شادي عثمان: حتى اللحظة لا يوجد رد إسرائيلي بشأن السماح بدخول المراقبين الأوروبيين

شادي عثمان: حتى اللحظة لا يوجد رد إسرائيلي بشأن السماح بدخول المراقبين الأوروبيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد شادي عثمان، مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبي، أنه لم ترد أي معلومات من الجانب الإسرائيلي حول موقف تل أبيب من الانتخابات الفلسطينية.

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن موقف الاتحاد ثابت، ويقول إن الانتحابات يجب أن تجرى في كل الأراضي الفلسطينية، بما يشمل القدس ومختلف الأراضي الفلسطينية.

وتابع عثمان: بأن موقف الاتحاد هو أن تعمل كل الأطراف لضمان إقامة انتخابات نزيهة في كل الأراضي الفلسطينية، والاتحاد يتوقع من كل الأطراف وخاصة إسرائيل بألا تعرقل إجراء الانتخابات في القدس.

وقال: الاتحاد الأوروبي يرى بأن هناك اتفاقيات موقعة لدى الجانبين، وموضوع الانتخابات موجود في الاتفاقيات، وهناك نصوص واضحة توضح آلية الانتخابات، وهي أن تجري الانتخابات في القدس، وبالتالي الاتحاد يتوقع من كل الأطراف ومن ضمنها إسرائيل، أن تساهم في إجراء هذه الانتخابات وتمتنع عن وضع عراقيل أمام إجرائها.

وتابع مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبي، بأنه خلال الفترة السابقة طلب الاتحاد من الجانب الإسرائيلي، أن يسمح لحضور البعثة التحضيرية للمراقبين الأوروبيين، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي رد من قبل الجانب الإسرائيلي.

وشدد على أن موضوع الانتخابات مهم للعب الفلسطيني، والكل يتطلع للعملية الانتخابية، والكل يبذل كل الجهود الممكنة، مشيراً إلى أن موضوع وصول البعثة التحضيرين للمراقبين الأوروبيين مهم للاتحاد الأوروبي، والاتحاد سيواصل البحث في كل الخيارات الممكلة.

وأكد عثمان بأن المهم أن تجري هذه الانتخابات وأن تجري في كل الأراضي الفلسطينية، وأن يتم الالتزام بالاتفاقيات وتمكين المجتمع الدولي من المراقبة عليها وفق المنصوص عليه في كل الاتفاقيات.

وشدد عثمان على أن الاتحاد الأوروبي مستمر في بذل كل الجهود لضمان أن يكون هناك بعثة رقابة أوروبية، والاتحاد الأوروبي ينظر في كل الإمكانيات، في سبيل أن يكون هناك مراقبة أوروبية جادة على هذه الانتخابات، وضمان أن تجري، وألا يكون هناك عقبات أمامها، والعمل سيستمر، وهناك أسابيع لموعد الانتخابات وخلال هذه الفترة ستتركز الجهود لضمان أن تجري ولا يكون هناك عقوبات.

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