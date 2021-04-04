شؤون فلسطينية

"التربية" تكشف آلية عودة الطلبة للمدارس في المحافظات الشمالية

"التربية" تكشف آلية عودة الطلبة للمدارس في المحافظات الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال بصري صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن قرارات الحكومة واضحة، خاصة فيما يتعلق بأخذ المطعوم للمعلمين، وفق ترتيبات بين وزراتي الصحة والتعليم.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن التركيز حالياً سيكون للمعلمين للمراحل التي ستعود للدوام الأسبوع المقبل.

وقال صالح، إن يوم الأحد، العودة للدوام المدرسي وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، وهي خطة التعليم المدمج، سيكون الأسبوع المقبل من الصف الأول للسادس، والأسبوع الذي يليه عودة كاملة على أن تستمر حملة التطعيم للمعلمين. 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن التعليم الوجاهي الكامل يحتاج لمزيد من الوقت، حتى يتم التأكد من المناعة المجتمعية.

وقال: المرحلة الحالية وفق الآلية المتبعة خمسة أيام دوام للطالب في أسبوعين، وسنستمر وفق هذا الإطار، ونتمنى للطلبة والمعلمين السلامة ونتمنى أن نواجه الوباء بكل حرص.

وفيما يتعلق بإمكانية تطعيم الأطفال، أكد صالح، بأن هناك خبراء هم من يحددوا الأولوية في مجال التعليم، وفيما يتعلق بالأطفال في العالم هناك نقاش حول موضوع تطعيم الأطفال.

وتابع: منذ أشهر نسبة إصابة الطلبة ثابتة لا تزيد عن 12-13% من مجموع المصابين منذ بداية الجائحة، ونحن نتحدث عن أطفال في عمر المدارس، والنسبة كما هي، ونحن نعود للمدارس وفي مقدمة العودة الاهتمام بالجانب الصحي.

وفيما يتعلق بالثانوية العامة، أكد صالح، بأن هناك استمراراً للأسبوع الحالي لطلبة الثاوية العالمة، ولا يوجد تردد في موضوع الدوام حتى ينهوا المادة المقررة، والوزارة اخذت في الاعتبار فيما يتعلق بالامتحانات، وهناك نسبة لا يستهان بها بشأن كمية المحذوفات من المادة المقررة.

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