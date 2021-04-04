الطقس في فلسطين: ارتفاع في درجة الحرارة حتى يوم الثلاثاء

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 18-11 25-16 30-17 بيت لحم 18-11 25-16 30-17 رام الله والبيرة 17-10 24-15 29-16 طولكرم 20-12 27-19 32-19 نابلس 20-12 26-17 31-18 قلقيلية 20-12 27-19 32-19 جنين 22-13 28-18 33-19 سلفيت 18-11 25-16 30-17 طوباس 23-14 29-18 34-19 روابي 20-12 26-17 31-18 الخليل 16-10 24-15 29-16 غزه 21-13 26-19 29-19 أريحا 26-17 32-21 35-22 خانيونس 21-13 26-19 29-19 الأغوار الشمالية 24-15 30-19 33-20 رفح 20-12 27-18 30-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية حار جداً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: