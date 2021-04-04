أول تعليق من "الأمير حمزة".. ويؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

رام الله - دنيا الوطنتحدث الأمير حمزة بن الحسين، مساء السبت، عما يحدث في المملكة الأردنية عقب حملة الاعتقالات التي طالت الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.وقال الأمير حمزة، في أول ظهور له: إن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد، مؤكدا انه منع من الخروج من المنزل والاتصال بالعائلة.وأكد أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.وأشار الأمير حمزة إلى أنه ليس مسؤولا عن الفساد في الأردن، وان الانتقادات تنتهي بالاعتقال.وأوضح الأمير أنه لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي ، مدعيا ان الأردن يعاني من الفساد والمحسوبية.