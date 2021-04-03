شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، طفلا خلال اقتحامها بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رضا محمد عيسى عبيد (14 عاما) من حي عبيد في بلدة العيسوية، وأطلقت قنابل الصوت بين أزقتها.

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