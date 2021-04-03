الاحتلال يعتقل طفلًا خلال اقتحامه العيسوية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، طفلا خلال اقتحامها بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رضا محمد عيسى عبيد (14 عاما) من حي عبيد في بلدة العيسوية، وأطلقت قنابل الصوت بين أزقتها.