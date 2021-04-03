إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي واعتقاله في قطنة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، الرصاص الحي على من بلدة قطنة شمال غرب القدس، واعتقلته.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتواجدين قرب بوابة الجدار في خربة أم اللحم بقطنة، أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب يعقوب محمد الفقيه (20 عاما) وأصابته بمنطقة القدم، وتركته ينزف للحظات، قبل أن تعتقله.