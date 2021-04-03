مصر: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقيادته الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.



وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "تؤكد مصر على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي وحفظ الله المملكة من كل سوء".