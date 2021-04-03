الرئيس عباس: ندعم القرارات التي اتخذها الملك "عبدالله" لحفظ أمن الأردن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه يقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومة وشعبًا، ويدعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته.



وأضاف الرئيس عباس "ندعم الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني"، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا.



وشدد أبو مازن على أننا نقدر عاليا مواقف الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة.



وأعرب الرئيس عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان.