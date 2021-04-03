قطاع غزة يُسجل أكبر عدد من الإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، عن تسجيل 884 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم السبت، ليكون العدد الكلي للإصابات 1628 إصابة.



وأكدت الصحة بغزة، أن ذلك جاء بعد فحص 3728 عينة بنسبة إصابة حوالي 44%.



وكان الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، قال: إنه في هذه المرحلة "ننتظر نتائج الإجراءات الأخيرة التي بدأنا في تنفيذها، ونأمل أن تنجح الإجراءات في السيطرة على الحالة الوبائية وسنكون أمام تقييم جديد".



وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): أنه "في حال استمر منحنى الإصابات بالصعود سنتجه نحو الإغلاق الشامل".



ودعا البزم المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية، مشيراً إلى أننا "لدينا تقييم مستمر وبناء على تطورات الحالة الوبائية نتخذ إجراءاتنا المناسبة، ويعتمد ذلك على عدد الإصابات وقدرة المنظومة الطبية وسعة الأسرة في المشافي، ونعمل على المحافظة على حياة المواطنين وحفظ الأمن".