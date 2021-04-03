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رئيس الأركان الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف الأردن

رئيس الأركان الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف الأردن
الأمير حمزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس هيئة الأركان الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن بعض تفاصيل الحملة الأمنية الأخيرة في البلاد، وأسباب الاعتقالات التي طالت بعض الأشخاص.

ونفى الحنيطي، وفق ما نقلت عنه وكالة (بترا): كل الإدعاءات التي نشرت حول اعتقال الأمير حمزة، وقال: "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

وأوضح أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، متابعًا: "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".

وأعلنت السلطات الأمنية في الأردن، مساء السبت، إلقاء القبض على مسؤولين سابقين بارزين وذلك لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة (بترا) عن مصدر أمني، أنه تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

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