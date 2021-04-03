الشرطة بغزة: اتخاذ إجراءات قانونية ضد عائلة خالفت المنع وسيرت "زفة عريس" بتل الهوا

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة في قطاع غزة، مساء السبت: إنها اتخذت إجراءات قانونية بحق إحدى العائلات بمدينة غزة لمخالفتها قرار منع حركة المركبات.



وأكدت الشرطة، أن "هذه العائلة قامت بتسيير موكب زفة عريس عصر السبت في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، وتم استدعاء المخالفين وحجز المركبات التي شاركت في المخالفة".



وشددت الشرطة بغزة على أنها "ستواصل متابعتها الحثيثة لالتزام الأفراد والقطاعات المختلفة بالإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) "، كما دعت المواطنين إلى تشديد الالتزام بها حرصاً على السلامة العامة.