الرجوب: لن نشتبك مع أي قائمة انتخابية.. والحركات الإسلامية هي إسلام فلسطيني ببعد وطني

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة لحركة فتح: إن حركته لن تشتبك أو تتصادم مع أي قائمة انتخابية، ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.



وأكد الرجوب، في تصريحات صحفية، أن الحركات الإسلامية هي إسلام فلسطيني ببعد وطني، مبينًا أن الحركات الاسلامية ليست بحاجة لشهادة أحد.



وأضاف: "نحن مسلمون نعتز بإرثنا وتاريخنا".



جاء ذلك ردًا على التصريحات التي أطلقها رئيس قائمة (الحرية) ناصر القدوة ضد بعض الحركات الاسلامية في فلسطين.