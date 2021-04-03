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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال اللبن الشرقية جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال اللبن الشرقية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء اليوم السبت، عشرات المواطنين بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن آليات الاحتلال اقتحمت القرية لأكثر من ثلاث ساعات، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكد أن قنابل الصوت التي ألقاها جنود الاحتلال، تسببت بوقوع خسائر مادية في أبواب المحال التجارية والمنازل.

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