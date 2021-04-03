الكنائس المسيحية تحتفل بـ "سبت النور"

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رام الله - دنيا الوطن

احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، السبت، بـ "سبت النور"، عشية عيد الفصح المجيد.



وفي كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، ترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، القداس، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وعدد من المصلين، وقدم عظته.



وتحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، يوم غد الأحد، بعيد الفصح المجيد، بعد الاحتفال بالثلاثية الفصحية التي بدأت بخميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل، والجمعة العظيمة ورتبة "جناز المسيح"، وسبت النور "العشية الفصحية".



وشهدت الكنائس اللاتينية في القدس وبيت لحم وأريحا قداديس احتفالية بالمناسبة، في حين تحتفل الكنائس في محافظات رام الله وجنين ونابلس بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي، في الثاني من أيار المقبل.



وأدت جائحة "كورونا" إلى غياب الحجاج عن المدينة المقدسة، كما حرم أبناء شعبنا المسيحيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من المشاركة في الاحتفالات، بسبب الوباء من جهة، وإجراءات الاحتلال من جهة أخرى.