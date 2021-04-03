الرئيس عباس يهنئ البابا فرانسيس بعيد الفصح المجيد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبابا فرنسيس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البابا فرنسيس، لمناسبة عيد الفصح المجيد.



وقال الرئيس عباس في برقية وجهها للبابا: "نتوجه إليكم بأحر التهاني القلبية بحلول عيد الفصح المجيد، هذه المناسبة المباركة التي يحتفل بها شعبنا الفلسطيني وجميع الحجاج والزائرين، مرورا بطريق الآلام المؤدي إلى كنيسة القيامة التي تحتضنها قدسنا الغالية، آملين أن تنعم بالسلام وبزوال الاحتلال البغيض عن أرضنا".



وأضاف الرئيس: "ندعو أن يعم السلام والأمن والمحبة بين شعوب العالم، وأن يأتينا العيد المقبل وقد انتصرت البشرية على وباء فيروس كوفيد-19، بكل ما حمله من الألم والأسى، بفقدان الملايين من البشر وخسائر العالم الاقتصادية غير المسبوقة، لتعود الحياة إلى طبيعتها، وتمتلئ الكنائس والمساجد وجميع دور العبادة بالمصلين، وتقرع الأجراس وتصدح المساجد، احتفالا بانتصار الأمل على اليأس والعلم على الجهل والحياة على الموت".