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وكالة الأنباء الأردنية: الأمير حمزة ليس موقوفًا كما ادّعت بعض وسائل الإعلام

وكالة الأنباء الأردنية: الأمير حمزة ليس موقوفًا كما ادّعت بعض وسائل الإعلام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، بأن ولي العهد الأردني السابق "حمزة بن الحسين" ليس موقوفاً كما تداولت بعض وسائل الإعلام.

ووصفت الوكالة الأمير حمزة بصاحب السمو، في الخبر الذي قالت فيه إن الأمير حمزة غير موقوف.

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، قالت في وقت سابق: إن السلطات الأردنية احتجزت الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب ما قالت إنه تهديد لاستقرار البلاد.

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