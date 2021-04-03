لابيد يعرض على بينت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالتناوب

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمع مساء السبت، رئيس حزب (يوجد مستقبل) يائير لابيد مع رئيس حزب يمينا نفتالي بينت في مسعى لبلورة كتلة ائتلافية لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقالت قناة (كان): إنه "من المتوقع أن يطلب لابيد من بينت الإعلان بأنه سيوصي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، مقابل اتفاق على حكومة تناوب يتولى بينت رئاسة الحكومة أولًا ثم يخلفه لابيد".