مجلس نقابة المحامين يرفض استقالة النقيب "جواد عبيدات"

نقيب المحامين جواد عبيدات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس نقابة المحامين انه رفض قبول الاستقالة التي قدمها نقيب المحامين جواد عبيدات، والمحامي داود الدرعاوي عضو مجلس النقابة.



وقال المجلس في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه "تم قبول استقالة المحامي محمد جرار، أمين سر نقابة المحامين وذلك بسبب رغبته في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وجرى ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم في رام الله".



و من جانبه، أكد نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات انه وزملائه في مجلس النقابه في مركز القدس ومركز غزة، مستمرون بالقيام بواجباتهم اتجاه النقابه والهيئه العامه لنقابه المحامين بتسيير اعمالهم والقيام بدورهم المعتاد حتى يتسنى عقد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس نقابة جديد ليتولى القيام بواجباته.