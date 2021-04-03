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شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تعلن قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات

لجنة الانتخابات تعلن قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم السبت عن قبول طلبات ترشح ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية، لتستكمل بذلك قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة.
 
وأشارت اللجنة إلى أن القوائم التي قُبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، حيث أنه من المقرر أن تعلن اللجنة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 نيسان/ابريل القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الالكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتنوه اللجنة للقوائم الانتخابية أن رقم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات، والمشار اليه في اشعاري الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الأرشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرة أن هذا الرقم يصبح ثابتاً بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.

من جهة أخرى، تؤكد لجنة الانتخابات بأنه وفي هذه المرحلة -بعد انتهاء فترة الترشح- لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الإضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان/ابريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.

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