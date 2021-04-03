الاحتلال يستولى على منطقة "عين الحلوة" بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولى مستوطنون بحماية ودعم من سلطات الاحتلال على منطقة "عين الحلوة" شرق محافظة طوباس في الأغوار الشمالية، وحوّلوها إلى منطقة سياحية ومتنزه يحمل اسم "عين العلم".



وأنشأ المستوطنون بركة مياه، وألعاب للأطفال، ومقاعد للاستراحة، لتشجيع باقي المستوطنين على زيارتها بشكل دوري، ووضعوا لافتة كتب عليها منطقة "عين العلم" بديلاً عن "عين الحلوة".



وقال المواطن محمد أبو علان -أحد سكان المنطقة- إن المستوطنين قاموا بتحويل منطقة عين الحلوة لمتنزه، تخليدًا لذكرى مستوطن يهودي اسمه "موشي بنيامين".



وأوضح أبو علان أن المستوطنين وضعوا لافتة تعريفية عن هذه المستوطن، فهو من أقدم المستوطنين الذين شرعوا بالاستيطان في هذه المنطقة.



ووجه رسالة عتاب قائلاً: "حتى أرضنا صار المستوطن يأهلها ويعمرها، إحياءً لذكرى مستوطنين أتوا من خارج فلسطين، ونحن نفطن لذلك فقط عندما يضع المستوطنين أيديهم عليها أكثر فأكثر".



وشجع أبو علان المواطنين على زيارة عين الحلوة وتعميرها مع أطفالهم وعيالهم، كونها من أجمل الأماكن في فلسطين المحتلة.