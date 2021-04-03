ناصر القدوة: نحن شركاء في الوطن مع المقاومة الإسلامية وهناك مخاوف تأتي من الإسلاموية

رام الله - دنيا الوطنأصدر ناصر القدوة، رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، بيانًا صحفيًا، بشأن تصريحاته عن الإسلامي السياسي في فلسطين.وقال القدوة عبر صفحة (الملتقى الوطني الديمقراطي) بموقع (فيسبوك): "نحن شركاء في الوطن مع المقاومة الإسلامية، ونريد استعادة الوحدة، وانهاء الانقسام، ونريد شراكة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والصفقات السياسية".وأضاف: "الصفقات السياسية تسعى إلى تجديد الوضع القائم ووجوهه وأشكالياته، وقصوره.. نتنافس على خدمة المواطن والقضية، من خلال التنافس على الرؤى والأفكار".وتابع البيان: "وفي هذا السياق تأتي المخاوف من الإسلاموية السياسية، وارتباط الأمر ببعض الصفقات، التي تم عقدها مؤخرًا، ونعتقد أنها تتعارض من حق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه، ومحاسبتهم بطريقة ديمقراطية وشفافة ودورية".