أحمد يوسف يدافع عن "ناصر القدوة": يحاولون شيطنته بسبب تصريحات (الإسلاموية)

ناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

دافع القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، عن رئيس قائمة (الحرية) ناصر القدوة، بعد تصريحاته الأخيرة، عن الحركات الإسلامية في فلسطين.



وقال يوسف، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "للذين يحاولون افتعال معركة مع د. ناصر القدوة، أقول: قد يكون الرجل قد خانه التعبير ووقع في زلَّة لسان، ولكنه ليس خصماً للإسلام ولا للإسلاميين".



وأضاف يوسف: "لقد عرفنا الرجل منذ سنوات طويلة، وما عهدنا عليه إلا أنه صاحب خُلق وأدب.. أعيدوا -أيها الإخوة- قراءة النص، ولا داعي لشيطنة شخصية وطنية حريصة على الوحدة وإنهاء الانقسام، وضد حكم الفرد ومع الديمقراطية والشراكة السياسية".



يذكر أن ناصر القدوة، قال خلال لقاء مع قناة (فرانس 24): إن كل الأطراف الفتحاوية لديها مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية السياسية، ما دعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي لانتقاد تلك التصريحات.