أحمد يوسف يدافع عن "ناصر القدوة": يحاولون شيطنته بسبب تصريحات (الإسلاموية)
رام الله - دنيا الوطن
دافع القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، عن رئيس قائمة (الحرية) ناصر القدوة، بعد تصريحاته الأخيرة، عن الحركات الإسلامية في فلسطين.
وقال يوسف، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "للذين يحاولون افتعال معركة مع د. ناصر القدوة، أقول: قد يكون الرجل قد خانه التعبير ووقع في زلَّة لسان، ولكنه ليس خصماً للإسلام ولا للإسلاميين".
وأضاف يوسف: "لقد عرفنا الرجل منذ سنوات طويلة، وما عهدنا عليه إلا أنه صاحب خُلق وأدب.. أعيدوا -أيها الإخوة- قراءة النص، ولا داعي لشيطنة شخصية وطنية حريصة على الوحدة وإنهاء الانقسام، وضد حكم الفرد ومع الديمقراطية والشراكة السياسية".
يذكر أن ناصر القدوة، قال خلال لقاء مع قناة (فرانس 24): إن كل الأطراف الفتحاوية لديها مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية السياسية، ما دعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي لانتقاد تلك التصريحات.
دافع القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، عن رئيس قائمة (الحرية) ناصر القدوة، بعد تصريحاته الأخيرة، عن الحركات الإسلامية في فلسطين.
وقال يوسف، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "للذين يحاولون افتعال معركة مع د. ناصر القدوة، أقول: قد يكون الرجل قد خانه التعبير ووقع في زلَّة لسان، ولكنه ليس خصماً للإسلام ولا للإسلاميين".
وأضاف يوسف: "لقد عرفنا الرجل منذ سنوات طويلة، وما عهدنا عليه إلا أنه صاحب خُلق وأدب.. أعيدوا -أيها الإخوة- قراءة النص، ولا داعي لشيطنة شخصية وطنية حريصة على الوحدة وإنهاء الانقسام، وضد حكم الفرد ومع الديمقراطية والشراكة السياسية".
يذكر أن ناصر القدوة، قال خلال لقاء مع قناة (فرانس 24): إن كل الأطراف الفتحاوية لديها مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية السياسية، ما دعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي لانتقاد تلك التصريحات.
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