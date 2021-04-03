طالع بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 5 نيسان/ أبريل، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
ودعت داخلية غزة في بيان صحفي، المسافرين إلى التواجد الساعة 8 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 5 نيسان/ أبريل، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
ودعت داخلية غزة في بيان صحفي، المسافرين إلى التواجد الساعة 8 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
التعليقات