طالع بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 5 نيسان/ أبريل، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.ودعت داخلية غزة في بيان صحفي، المسافرين إلى التواجد الساعة 8 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.