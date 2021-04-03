سلطة النقد تنشر تعميمًا حول مواعيد عمل البنوك

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن موعد عمل البنوك، في ظل إعلان الحكومة تمديد قرار الإغلاق في محافظات الضفة للحد من تفشّي فيروس (كورونا).



وقالت سلطة النقد، في تعميمٍ لها: "تستقبل البنوك الجمهور اعتبارًا من صباح الغد يوميًا ما بين 8:30 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا، باستثناء الخميس حيث يستمر الدوام للساعة 1:30 ظهرًا، مع استمرار استقبال الشركات والتجار يوميًا حتى في المحافظات التي يتم إغلاقها".