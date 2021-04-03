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شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة السفير دياب اللوح لمهامه بعد شفائه من (كورونا)

سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة السفير دياب اللوح لمهامه بعد شفائه من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، بعودة السفير دياب اللوح، لممارسة مهامه وأعماله في مكتبه بمقر السفارة، وذلك بعد تشافيه من فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت السفارة في تصريح لها، مساء اليوم السبت: "عودة السفير دياب اللوح لممارسة مهامه وأعماله من مكتبه بعد تشافيه من الفيروس، وانقضاء فترة العزل المنزلين حيث مارس خلالها العمل وتابعه من منزله، والتأكد من نتيجة التحاليل الخاصة به على أنه سلبية".

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