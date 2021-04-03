عاجل

  • لجنة الانتخابات تستكمل قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للانتخابات وعددها 36 ولم ترفض أي قائمة

شؤون فلسطينية

حملة إلغاء التقاعد لصلاح شديد: طالما لا تستطيع حل مشاكلنا "شو قاعد بتسوي بالبلد"؟

حملة إلغاء التقاعد لصلاح شديد: طالما لا تستطيع حل مشاكلنا "شو قاعد بتسوي بالبلد"؟
خاص دنيا الوطن
حمل يعقوب زروق، منسق الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري، في قطاع غزة، صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، المسؤولية الكاملة عن عدم حل ملف المتقاعدين العسكريين بطريقة قسرية.

وقال زروق لـ"دنيا الوطن": "اللواء صلاح شديد، حملناه المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يمكن أن يلحق بأي مضرب عن الطعام، بصفته الاعتبارية والرسمية، كونه المسؤول عن كل المتقاعدين العسكريين".

وأضاف: "اللواء صلاح شديد، لا يخفى عليه أمرنا، وعلى علم بالقوانين أكثر منا، وهما على علم بأنه عندما أقدمنا على الإضراب المفتوح عن الطعام، لم يأت من فراغ، وإنما جاء بسبب عدم الاستجابة لأي مطلب للمتقاعدين العسكريين".

وأشار زروق، إلى أنه قبل مخاطبة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية والحكومة، توجهنا إلى شديد للمطالبة بحقوق المتقاعدين، ولكن سياسة "التطنيش" كانت سيدة الموقف في جميع المراحل، بحسب تعبيره.

وفي السياق، قال: "مؤسسة التقاعد تأخذ رسوماً على كل معاملة، ولكن لم تعطنا أي شيء، وبالتالي عدم استجابتهم لأي مطلب لنا وأي خدمة، فقد رفعنا المستوى بمخطابة المجلس الثوري واللجنة المركزية والرئيس والحكومة، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لمطالبنا، فأقدمنا على خطوة الاعتصام والإضراب عن المفتوح، كي تكون خطوة ومقدمة للاستجابة لمطالبنا".

وأضاف: "حتى اللحظة ونحن نخوض اليوم 14 للإضراب عن الطعام، فلا زالت سياسة التطنيش والتهميش سيدة الموقف، فلا يوجد حلول ومجرد كلام، حيث تم وضع موازنة عام 2021، ولم يكن هناك أي بند واضح لحل مشكلة المتقاعدين قسرا".

وأوضح زروق، أن سياسة "التطنيش" في البداية جاءت من قبل صلاح شديد، لافتا إلى أن المتقاعدين يتوجهون إلى الهيئة الخاصة بهم، ولكن لا يوجد أي إمكانية لحل الملف، متسائلا: "طالما لا يستطيع صلاح شديد حل ملفات المتقاعدين، فلماذا يتحصل على النقود؟ وماذا يفعل في البلد؟"، وفق قوله.

في السياق، قال منسق الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري: "نحن نناضل في سبيل إلغاء التقاعد القسري عن 17500 ضابط وصف ضابط في قطاع غزة، والذين تم إحالتهم إلى التقاعد بشكل مهين، ونؤكد أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي نخوضه حاليا هو وسيلة لتحقيق مطالبنا".

وأكد زروق، أن المتقاعدين، ليسوا في خصوم مع حركة فتح ولا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإنما مع الحكومة، مطالبا محمد إشتية رئيس الحكومة، بحل هذا الملف والعمل على إلغاء التقاعد القسري.

أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة السفير دياب اللوح لمهامه بعد شفائه من (كورونا)

سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة السفير دياب اللوح لمهامه بعد شفائه من (كورونا)

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة حركة (فتح)

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة حركة (فتح)

وفاة طفلة (عامين) بعد صدمها من قبل جيب شرق مدينة غزة

وفاة طفلة (عامين) بعد صدمها من قبل جيب شرق مدينة غزة

بعد انكسار في المنحنى الوبائي.. الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات وقائية جديدة

بعد انكسار في المنحنى الوبائي.. الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات وقائية جديدة

ملادينوف: على الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

ملادينوف: على الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

محمد نزال: خيار المقاومة خط أحمر وتفاهمنا عليه مع حركة فتح والفصائل

محمد نزال: خيار المقاومة خط أحمر وتفاهمنا عليه مع حركة فتح والفصائل

مستوطنون يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس

المرابطة حلواني: مخططات خطيرة تستهدف المسجد الأقصى في شهر رمضان

المرابطة حلواني: مخططات خطيرة تستهدف المسجد الأقصى في شهر رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة طفلة (عامين) بعد صدمها من قبل جيب شرق مدينة غزة

وفاة طفلة (عامين) بعد صدمها من قبل جيب شرق مدينة غزة

مستوطنون يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس

المرابطة حلواني: مخططات خطيرة تستهدف المسجد الأقصى في شهر رمضان

المرابطة حلواني: مخططات خطيرة تستهدف المسجد الأقصى في شهر رمضان

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لـ 30 يوماً

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لـ 30 يوماً

حركة الأحرار لـ &#34;القدوة&#34;: غزة ليست مخطوفة حتى يتم استعادتها وهي عنوان العزة والبطولة

حركة الأحرار لـ "القدوة": غزة ليست مخطوفة حتى يتم استعادتها وهي عنوان العزة والبطولة

القدس: مصرع طفلة وإصابة أفراد عائلتها جراء حريق في منزلهم

القدس: مصرع طفلة وإصابة أفراد عائلتها جراء حريق في منزلهم

&#34;التنمية&#34; بغزة: إغلاق مقر مديرية غزة - برشلونة أمام المراجعين الأحد والاثنين

"التنمية" بغزة: إغلاق مقر مديرية غزة - برشلونة أمام المراجعين الأحد والاثنين

فتح: حملتنا الانتخابية الرسمية لم تنطلق بعد

فتح: حملتنا الانتخابية الرسمية لم تنطلق بعد

منوعات

بعد قرار الولادة بالماء.. عبير سندر تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن طفلها

بعد قرار الولادة بالماء.. عبير سندر تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن طفلها

أحمد السعدني عن مسلسله مع زينة &#34;اللّي بيحصل ده مهزلة&#34;.. ما القصة ؟

أحمد السعدني عن مسلسله مع زينة "اللّي بيحصل ده مهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: ما أغرب موقف تعرّضت له كندة علوش في حياتها ؟

شاهد: ما أغرب موقف تعرّضت له كندة علوش في حياتها ؟

شاهد: ظهور صادم لرضوى الشربيني بعد وفاة والدتها

شاهد: ظهور صادم لرضوى الشربيني بعد وفاة والدتها

شاهد: أصالة نصري &#34;هضربه بالبوكس&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: أصالة نصري "هضربه بالبوكس".. من تقصد ؟

شاهد: بسبب طريقة إعلان حملها.. فنانة خليجية تعرّض نهى نبيل للسخرية

شاهد: بسبب طريقة إعلان حملها.. فنانة خليجية تعرّض نهى نبيل للسخرية

شاهد: طرافة أحمد حلمي بمنافسة عمرو دياب

شاهد: طرافة أحمد حلمي بمنافسة عمرو دياب

شاهد: بعد الاحتفال بذكرى زواجهم.. زوج الدكتورة خلود يتعرض للسخرية الجارحة

شاهد: بعد الاحتفال بذكرى زواجهم.. زوج الدكتورة خلود يتعرض للسخرية الجارحة

شاهد: لهذا السبب.. فنانة ترفض مقارنتها بياسمين صبري

شاهد: لهذا السبب.. فنانة ترفض مقارنتها بياسمين صبري

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

شاهد: كندة علوش تصرح عن حبها الأول.. من هو ؟

عربي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تلامس الـ700

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) اليومية تلامس الـ700

لبنان: وزير المالية يدعو لسرعة إقرار تخفيض الدعم قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية

لبنان: وزير المالية يدعو لسرعة إقرار تخفيض الدعم قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية

مقتل سبعة أشخاص بحادث سير &#34;كبير&#34; وسط السعودية

مقتل سبعة أشخاص بحادث سير "كبير" وسط السعودية

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في استهداف شرقي الجوف

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في استهداف شرقي الجوف