مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة حركة (فتح)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول فلسطيني كبير، السبت، أن جهوداً تبذل من أجل الحفاظ على وحدة حركة (فتح) وحل المشكلة القائمة عبر إجراء حوار مع الأسير القائد مروان البرغوثي.



ونقل ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن المسؤول الذي لم يسمه، إن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية للحركة يبذل جهوداً كبيرة مع الأسير البرغوثي للحفاظ على وحدة الحركة وحل المشكلة القائمة.



وبحسب مأ أكد المسؤول الفلسطيني، لأبو بكر، أن الساعات والأيام القليلة المقبلة ستشهد أخباراً "إيجابيةً".



وشكل الأسير البرغوثي تحالفاً مع القيادي السابق في الحركة، ناصر القدوة، بتشكيل قائمة مستقلة عن قائمة (فتح) الانتخابية.



وقال مقربون من البرغوثي لـ "دنيا الوطن"، في وقت سابق، إنه (البرغوثي) استجاب للكادر التنظيمي الذي شعر بالأيام الأخيرة أنه كان هناك عبث في تشكيل القائمة الرسمية لحركة فتح، وقرر أن يُشكل قائمة خاصة.