شؤون فلسطينية

وفاة طفلة (عامين) بعد صدمها من قبل جيب شرق مدينة غزة

وفاة طفلة (عامين) بعد صدمها من قبل جيب شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شرطة المرور بقطاع غزة، بوفاة الطفلة غزل نادر صمامة (عامين)، في حادث دهس وقع، مساء اليوم السبت بحب الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشارت شرطة المرور، إلى أن الطفلة غزل، توفيت بعد أن صدمها جيب من نوع (نيسان) في منطقة المصلبة بحب الزيتون.

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