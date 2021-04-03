ملادينوف: على الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

دعا نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأمم السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالقدس، ومنع عرقتلها.



ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية الفلسطينية، يوم 22 أيار/ مايو 2021، بحسب المرسوم الرئاسة الذي أصدره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.



وكانت القيادة الفلسطينية قد طالبت الاتحاد الاوروبي، بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بعدم عرقة الانتخابات الفلسطينية بالقدس، والسماح للمقدسيين بالمشاركة بها اقتراعاً وترشحاً.