محمد نزال: خيار المقاومة خط أحمر وتفاهمنا عليه مع حركة فتح والفصائل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محمد نزال، القيادي في حركة حماس، أن خيار المقاومة خط أحمد لا يخص حركته وحدها، ولا يخض للمساومة، لافتا إلى أنه يجب الا يكون محل أخذ ورد.



وقال نزال في تصريح له، مساء اليوم السبت: "هذا الامر تفاهما عليه مع حركة فتح والفصائل؛ لأن المقاومة ثروة وملك للشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن تحسب ضمن مدخرات القوى، ولا يجوز إجهاضها أو تدميرها".