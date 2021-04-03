أبو الريش: "الصحة" أعدت خطة تضمن أعلى درجات التمدد بأسرّة العناية المركزة





وتابع أبو الريش: بأن جميع من يعمل في الوزارة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، والعمل في هذا الإطار مرضي إلى حد كبير بفضل الله.



وشدد على أن وزارة الصحة تقدم وبشكل دوري توصيات تحتوي على جملة من الإجراءات التي من شأنها تثبيط درجة الانتشار، ويتم مناقشة ذلك في خلية الأزمة العليا وإقرار المناسب منها لمستوى المرحلة.



ودعا أبو الريش الجميع إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة والمبادرة إلى تلقي اللقاح حسب الفئات المعلن عنها.



رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الصحة، بغزة، د.يوسف أبو الريش، إن نتائج هذه الموجة من انتشار فيروس (كورونا) تعتمد على مدى جهوزية النظام الصحي وتوفير متطلبات الرعاية الصحية وخاصة للحالات الخطيرة والحرجة، بما في ذلك توفير الكوادر وضمان توفر الأكسجين، ونسبة وأعداد من تلقوا اللقاح وخاصة الفئات الاكثر عرضة لحدوث المضاعفات.وأضاف في تصريح نشرته وزارة الصحة، أن الوزارة أعدت خطة تضمن أعلى درجات التمدد في أسرّة العناية المركزة وتتناسب مع أعداد الإصابات التي تحتاج الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة و يتم مراجعتها والتأكد من تمام الجهوزية بشكل يومي.