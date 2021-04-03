"الداخلية" بغزة: حال استمر منحنى الإصابات بالصعود سنتجه نحو الإغلاق الشامل





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): أنه "في حال استمر منحنى الإصابات بالصعود سنتجه نحو الإغلاق الشامل".



ودعا البزم المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية، مشيراً إلى أننا "لدينا تقييم مستمر وبناء على تطورات الحالة الوبائية نتخذ إجراءاتنا المناسبة، ويعتمد ذلك على عدد الإصابات وقدرة المنظومة الطبية وسعة الأسرة في المشافي، ونعمل على المحافظة على حياة المواطنين وحفظ الأمن".





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، إنه في هذه المرحلة "ننتظر نتائج الإجراءات الأخيرة التي بدأنا في تنفيذها، ونأمل أن تنجح الإجراءات في السيطرة على الحالة الوبائية وسنكون أمام تقييم جديد".