بعد ساعات من حدث الكونغرس.. إطلاق نار بولاية نورث كارولينا يوقع ثلاثة قتلى

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر اليوم السبت، إثر حادثة إطلاق نار في ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما نقلت قناة (العربية).



يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من مقتل شرطي أمريكي، وإصابة آخر، نتيجة إطلاق نار تبعه اختراق سيارة للحاجز الأمني الشمالي لمبنى الكونغرس الأمريكي، فيما قتل المهاجم برصاص الشرطة.



يتبع..