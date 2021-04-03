لبنان: وزير المالية يدعو لسرعة إقرار تخفيض الدعم قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية





وقالت في تصريحات نقلها موقع (فرانس 24)، بأن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم، ستبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا.



وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني: إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين (ترشيد) احتياطات النقد الأجنبي المتبقية.





ويعاني لبنان من أخطر أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.



رام الله - دنيا الوطنقال غازي وزني، وزير المالية اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، إنه يجب على بلاده الموافقة سريعا على خطة لتقليص الدعم، وإصدار بطاقات تموينية، نظرا لأن الأموال المخصصة من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية في بلده ستنفد بحلول نهاية مايو/أيار.