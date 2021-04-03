دولي

بريطانيا: وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" بجلطات دموية

بريطانيا: وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" بجلطات دموية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأدوية البريطانية اليوم السبت، أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 آذار/مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18,1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وكانت هولندا علقت الجمعة التطعيم بجرعات "أسترازينيكا" للذين تقل أعمارهم عن (60 عاما) بعد خمس حالات جديدة بين النساء، توفيت إحداهن.

واتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويفترض أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية التي ذكرت من قبل أن لقاح "أسترازينيكا" آمن، مثل منظمة الصحة العالمية، نصائح محدثة بشأن هذه المشكلة في السابع من نيسان/أبريل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية مجدداً الأربعاء الماضي، إنها تعتقد أن اللقاح آمن، وأن الخبراء لم يجدوا أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي.

وقالت الهيئة التنظيمية في بريطانيا: إن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18.1 مليون جرعة من اللقاح في البلاد، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ولم تعلن أي معلومات عن حدوث جلطات دموية بعد تلقي لقاح فايزر/بايونتيك.

وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان أرسل إلى وكالة (فرانس برس) أن "مراجعتنا الشاملة لهذه التقارير مستمرة".

ومع ذلك يؤكد الموقع للهيئة أنه بناء على البيانات الحالية، ما زالت فوائد اللقاحات ضد (كوفيد-19) "أكبر من أي مخاطر"

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