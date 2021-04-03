الخليل: قوات الاحتلال تستدعي طفلا في قرية التوانة بمسافر يطا

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن الاحتلال احتجز طفلة محمد (14 عاما) لمدة ساعة تقريبا، وعقب تصدي نشطاء المقاومة والصمود له، ومنعه من اعتقاله، سلّموه بلاغا لمراجعة شرطة الاحتلال، في مركز التحقيق في مركز التحقيق في مستوطنة (كريات أربع)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى أن سكان قرية التوانة يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.