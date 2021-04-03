القدس: مصرع طفلة وإصابة أفراد عائلتها جراء حريق في منزلهم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، فيما أصيب عدد من أفراد عائلتها بحروق، جراء حريق شب في منزلهم ببلدة العيزرية، شرق مدينة القدس.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، ان طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لقيت مصرعها، فيما أصيب والدها بحروق من الدرجة الثانية بالوجه، و3 من أفراد عائلته أصيبوا بحالة اختناق جراء استنشاقهم الدخان خلال الحريق، وقد جرى تقديم الاسعاف الأولية للمصابين، ونقلهم للمستشفى، لتلقي العلاج.