"التنمية" بغزة: إغلاق مقر مديرية غزة - برشلونة أمام المراجعين الأحد والاثنين





وقالت في البيان: إنه تقرر الإغلاق مؤقتا لمقر مديرية تنمية غزة - مبنى برشلونة يومي الأحد والاثنين 4 و 5 أبريل أمام الموظفين والمراجعين، والعودة للعمل يوم الثلاثاء 6/4/2021 وفق إجراءات السلامة والوقاية بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بفيروس (كورونا).













رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم السبت، قراراً بإغلاق مقر مديرية تنمية غزة - برشلونة، أمام المراجعين يومي الأحد والاثنين.