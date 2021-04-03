شؤون فلسطينية

"التنمية" بغزة: إغلاق مقر مديرية غزة - برشلونة أمام المراجعين الأحد والاثنين

"التنمية" بغزة: إغلاق مقر مديرية غزة - برشلونة أمام المراجعين الأحد والاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم السبت، قراراً بإغلاق مقر مديرية تنمية غزة - برشلونة، أمام المراجعين يومي الأحد والاثنين.

وقالت في البيان: إنه تقرر الإغلاق مؤقتا لمقر مديرية تنمية غزة - مبنى برشلونة يومي الأحد والاثنين 4 و 5 أبريل أمام الموظفين والمراجعين، والعودة للعمل يوم الثلاثاء 6/4/2021 وفق إجراءات السلامة والوقاية بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بفيروس (كورونا).




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