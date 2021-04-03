فتح: حملتنا الانتخابية الرسمية لم تنطلق بعد

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها تتابع مجريات الأحداث المصاحبة للعملية الديمقراطية باستمرار.





وأضافت في بيان لها، بأن حملتها الانتخابية الرسمية لم تنطلق بعد وأنها لم تبث أو تنشر أية مواد للدعاية الانتخابية التزاما منها بالقانون الخاص بلجنة الانتخابات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنوفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:في الوقت الذي يتطلع فيه شعبنا الى إنجاز الانتخابات التشريعية الفلسطينية لرسم مستقبله نحو إقامة الدولة والانعتاق من الاحتلال والسير نحو الحرية والاستقلال بقيادة الرئيس محمود عباس.توكد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح انها تتابع مجريات الأحداث المصاحبة للعملية الديمقراطية باستمرار وان حملتها الانتخابية الرسمية لم تنطلق بعد وأنها لم تبث أو تنشر أية مواد للدعاية الانتخابية التزاما منها بالقانون الخاص بلجنة الانتخابات المركزية.وتشدد الحركة على عدم علاقتها لا من قريب أو بعيد بأية مواقع الكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم الحملة الرسمية لمرشحي فتح للانتخابات التشريعية حيث سيتم الاعلان عن الموقع الرسمي للحملة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل قيادة الحركة في الوقت المحدد.وتدعو الحركة جماهير شعبنا الى ضرورة الانتباه والتدقيق في الاخبار والمعلومات واعتماد المعلومات التي تصدر عن الاطر الرسمية المعروفة والمعتمدة.