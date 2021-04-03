شؤون فلسطينية

جبهة النضال: الاتصالات مع حركة فتح جارية للتحضير لاجتماع رسمي

جبهة النضال: الاتصالات مع حركة فتح جارية للتحضير لاجتماع رسمي
رام الله - دنيا الوطن
أوضح عضو المكتب السياسي عوني أبو غوش الناطق الرسمي باسم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دأبت بعض وسائل الاعلام الصفراء منذ وقت طويل التصيد ببعض المعلومات والأخبار وتحريفها خدمة لأجندات غير وطنية بهدف تسميم الأجواء الداخلية.

وأشار إلى أن هذه الأبواق استغلت بعض الثغرات والأخطاء التي ترافقت مع الأجواء التي اعترت مسار التحالف الانتخابي بين حركة فتح وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني لنشر أكاذيب وتضليل الرأي العام الفلسطيني في محاولة بائسة لحرف مسار العملية الديمقراطية التي انتظرها شعبنا بإعتبارها مطلبا وطنيا عاما واستحقاقا دستوريا .

وأكد أبو غوش أن المكتب السياسي وفي ضوء ما حصل من ملابسات مع الجبهة في اطار تحالفها مع حركة فتح بالانتخابات يدرس شكل وطابع مشاركة الجبهة في العملية الديمقراطية المزمع عقدها شهر آيار القادم مع الاحتفاظ لنفسها للإعلان باللحظة المناسبة عن طبيعة وشكل مشاركتها تصويتا في هذه العملية.

وأشار أبو غوش أنه خلال الايام الماضية تناولت بعض وسائل الإعلام الصفراء مواقف تمس الجبهة من مصادر مشبوهة من خلال توزيع تعاميم داخلية مفبركة أو ادعاء تصاريح صحفية نسبتها لقيادات من الجبهة ترفض الافصاح عن أسمائها.

وفي ذات السياق نوه أبو غوش أن الاتصالات مع حركة فتح جارية ومازالت متواصلة مع بعض أعضاء من اللجنة المركزية للحركة بهدف التحضير لاجتماع رسمي مع قيادة الجبهة برئاسة الأمين العام لتقييم الموقف.

وفي ختام تصريحه دعا أبو غوش وسائل الاعلام كافة توخي الدقة والحذر والمهنية والمصداقية وعدم التعاطي مع أية اخبار ملفقة والزج باسم الجبهة فيها.

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