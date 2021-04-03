بظل ارتفاع الإصابات والوفيات.. طالع الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع ليوم السبت

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع.يأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير بعدد الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس، في القطاع.أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بأنها أجرت 3133 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 953 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأعلنت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، عن تعافي 240 حالة جديدة من مصابي (كورونا)، راصدة ثماني حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 68807 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10380 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 57799 حالة، وإجمالي الوفيات 628 حالة وفاة.