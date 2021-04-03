دولي

من هي الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء (كورونا)؟

من هي الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء (كورونا)؟
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي وباء (كورونا) حول العالم إلى أكثر من مليونين و836 ألف وفاة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات حتى الآن 130 مليون إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت أكبر حصيلة وفيات تجاوزت 554 ألف حالة، وسجلت أكثر من 30.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث بلغ إجمالي الوفيات فيها أكثر من 328 ألف حالة وفاة، والإصابات نحو 13 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المكسيك حصد فيروس (كورونا) أرواح نحو 204 آلاف شخص، فيما بلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء مليونين و244 ألف إصابة.

وسجلت الهند نحو 164 ألف حالة وفاة حتى الآن، وأكثر من 12.3 مليون إصابة، تليها بريطانيا التي تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 127 ألف حالة وفاة، وسجلت نحو 4.4 مليون إصابة.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة حيث سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 110 آلاف حالة وفاة، وتجاوز إجمالي الإصابات فيها 3.6 مليون إصابة، تليها روسيا حيث حصد فيروس (كورونا) أرواح 99600 شخص، وسجلت أكثر من 4 ملايين و560 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي فرنسا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 96.5 ألف وفاة، وسجلت حتى الآن أكثر من 4.8 مليون إصابة، تليها ألمانيا بحصيلة وفيات بلغت نحو 77 ألف وفاة، وقرابة 2.9 مليون إصابة، ثم إسبانيا التي حصد فيها فيروس (كورونا) أرواح نحو 76 ألف شخص، وتم تسجيل 3.3 مليون إصابة حتى الآن.

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