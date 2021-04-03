(معاريف): التسوية بين إسرائيل وحماس لن تتم بدون الافراج عن الاسرى الاسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

قال تال ليف رام، مراسل صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إن التسوية الحقيقية بين إسرائيل وحماس، لن تتم بدون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإعادتهم إلى إسرائيل".



وأضاف ليف رام: "حتى بالأسابيع الأخيرة استمرت المحادثات غير المباشرة بين الطرفين من خلف الكواليس"، لافتا إلى أن إسرائيل تشخص وجود رغبة لدى الفلسطينيين في قطاع غزة للتقدم بالصفقة على عكس الماضي.



وفي السياق، أشار مراسل صحيفة (معاريف)، إلى أن الفجوة مازالت كبيرة بين الطرفين، ولكنها تتقلص مع مرور الزمن.