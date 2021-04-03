قطاع غزة: ارتفاع كبير بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بأنها أجرت 3133 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 953 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، عن تعافي 240 حالة جديدة من مصابي (كورونا)، راصدة ثماني حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 68807 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10380 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 57799 حالة، وإجمالي الوفيات 628 حالة وفاة.



وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 233 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.